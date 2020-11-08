Луческу єдиною фразою прокоментував розгром від "Шахтаря"
Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу в рамках післяматчевої пресконференції прокоментував домашній матч своїх підопічних проти донецького "Шахтаря" (0:3) в 9-му турі чемпіонату України.
Весь коментар румунський наставник умістив в одну фразу: "Сьогодні виграв COVID-19, але програв fair play". Про це Луческу розповів у інтерв'ю клубній пресслужбі.
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За словами Містера, він би ніколи не грав в таких умовах такий важливий матч, навіть, якщо би представляв іншу сторону.
"Я б не зіграв цей матч. Результат чемпіонату повинні вирішувати команди на полs, а не COVID-19. Це все, що я хочу сказати", – підкреслив Луческу.
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"Динамо" програло донецькому "Шахтарю" з рахунком 0:3. Це найбільша поразка "біло-синіх" в рамках УПЛ з 1 травня 2016 року. Тоді столичний клуб також програв "Шахтарю", і з таким же рахунком.
- Жуніор Мораес на 34-й хвилині головою відкрив рахунок після подачі Додо.
- У кінцівці 1-го тайму Монзуль після перегляду відеоповтору видалила Сидорчука за фол проти Корнієнка.
- На 66-й хвилині Степаненко подвоїв рахунок дальнім ударом і за допомогою рикошету від Маркоса Антоніо. Гол записали на бразильця.
- Алан Патрік на 73-й хвилині ударом з-за меж штрафного зробив рахунок розгромним.
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