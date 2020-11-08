8 листопада "Динамо" та "Шахтар" зіграли перший тайм у центральному матчі 9 туру УПЛ.

Динамо – Шахтар 0:1

Гол: Мораес, 34

Вилучення: Сидорчук, 45+1 (Динамо)

Дивіться також Динамо – Шахтар: онлайн-трансляція топ-матчу УПЛ

Перед матчем

Цю зустріч можна сміливо назвати матчем за шість очок. Адже в разі успіху кияни на сім пунктів відірвуться від "Шахтаря", а перемога донецького клубу дозволить "гірникам" до мінімуму скоротити відставання від головного конкурента.

Перед відповідальним протистоянням команда Луїша Каштру зазнала болючої поразки в Лізі чемпіонів, поступившись в Києві менхенгладбахській "Боруссії" з рахунком 0:6. "Біло-сині" в мід-уїк проводили гостьову зустріч з "Барселоною" і чинили гідний опір фавориту, поступившись з рахунком 1:2.

Під керівництвом румунського фахівця Мірчі Луческу "Динамо" зазнало лише двох поразок. Крім каталонців, киян в цьому сезоні обіграв "Ювентус".

"Шахтар" активніше розпочав матч, створивши кілька гострих моментів. На 10-й хвилині блокований був Поповим удар Мораеса з правого флангу штрафної. Відскік – і м'яч потрапив у руки Нещерету.

Згодом Андрієвський не встигав за Марлосом і завалив його в центрі поля. Корнієнко цікаво пробив зі штрафного. Нещерет впорався з непростою траєкторією і потягнув цей удар.

На 34-й хвилині "Шахтар" вийшов уперед. Після навісу Тете з правого флангу Нещерет помилився на виході, кулаком промахнувшись по м'ячу, і Мораес головою завдав влучного удару. 0:1.

Відео голу Мораеса

"Динамо" одразу відповіло – після скидки від Циганкова Буяльський з лівого кута штрафного майданчика пробив несильно в руки Трубіну.

Наприкінці першого тайму "Динамо" залишилося уменьшості. Сидорчук не встиг у підкаті вибити м'яч з-під ніг Корнієнка і отримав жовту. Але за мить Монзуль вирішила скористатися ВАР і змінила своє рішення на червону. "Динамо" в меншості на весь другий тайм.