Переплюнув Ярмоленка: капітан "Динамо" Сидорчук – головний грубіян клубу в УПЛ
У центральному матчі 9-го туру УПЛ "Шахтар" розгромив "Динамо". Наприкінці першого тайму капітан киян Сергій Сидорчук заробив вилучення, яке стало для гравця вже 5-м в елітному дивізіоні.
Українському вболівальнику складно уявити без вилучення матчі між "Шахтарем" та "Динамо". Цього разу без нього теж не обійшлось. У доданий арбітром час до першого тайму півзахисник київського клубу Сергій Сидорчук грубо зіграв проти Віктора Корнієнка та побачив перед собою "червоне світло", яке стало 5-м для футболіста в УПЛ, повідомляє Sport.ua.
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Грубіян "Динамо"
Сидорчук не встиг у підкаті вибити м'яч з-під ніг Корнієнка і отримав жовту. Але за мить головна арбітриня Катерина Монзуль вирішила скористатися ВАР і змінила своє рішення на червону. "Динамо" у меншості на весь другий тайм.
Вперше півзахисник отримав вилучення ще у футболці запорізького "Металурга". Ще чотири рази його вилучали з поля у складі "Динамо", у яке Сергій перейшов у далекому 2012 році.
29-річний хавбек встановив новий антирекорд грубощів серед гравців київського клубу. Раніше він ділив це неприємне досягнення з колишнім партнером по команді та своїм кумом – Андрієм Ярмоленком, у якого залишилися три червоні картки в рамках УПЛ. Тепер гравець збірної України виступає в англійському "Вест Хемі".
- Це перша пряма червона картка для Сидорчука. До цього матчу Сергія видаляли тільки після двох жовтих карток. Футболіст отримав вилучення у матчі проти "Ференцвароша".
- Крім Будапешта, Сергій підвів свою команду торік у відповідальному матчі Ліги Європи з "Мальме" (дві жовтих), вилучався в матчі Ліги чемпіонів проти "Наполі". Ще раніше усувався з поля в матчах УПЛ з "Таврією" та "Карпатами".
Вилучення Сидорчука у матчі проти "Шахтаря" дивіться відео
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