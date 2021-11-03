Луческу впевнений, що Динамо награло на нічию у матч із Барселоною

Динамо з мінімальним рахунком поступилось Барселоні у 4 турі групового раунду Ліги чемпіонів. Мірча Луческу прокоментував поразку своєї команди.

"Ми заслуговували здобути нічию"

Румунський спеціаліст поділився враженнями від нічийної гри, яка завершилась перемогою Барселони. Мірча Луческу впевнений, що Динамо спокійно могло відбирати очки у суперника у Лізі чемпіонів.

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Чемпіон України так і не забив жодного голу у ворота суперників у цьогорічному розіграші групового раунду Ліги чемпіонів. Хоча моменти команда створювала.

Луческу запевнив, що кияни потрапили у дуже складну групу, де три клуби сильніші за його команду.

Ми намагаємось піднятися на їхній рівень, працюємо, ростемо. Ті голи, які ми забиваємо в чемпіонаті в таких самих ситуаціях, у нас не виходить забивати тут. Але я вірю, що ми зростатимемо,

– зазначив тренер Динамо.

"Містер" заявив, що його підопічні награли на мирову у другому матчі проти Барселони на НСК "Олімпійський" у Києві.

Вважаю, що ми заслуговували здобути нічию. Ми добре зіграли з Барселоною, на рівні з цією великою командою, ми заслуговували на нічию. Цього разу ми грали сміливіше, ніж у попередніх матчах, впевненіше контролювали м'яч, впевненіше йшли в атаку,

– розповів Луческу.

Гра Динамо у двох матчах проти Барселони

Порівняв Луческу матчі у Києві та на "Камп Ноу". На його думку, у першому поєдинку "біло-синім" не вистачало сміливості, впевненості: "Але ми добре організували гру в обороні, а сильні сторони суперника намагалися нейтралізувати. І це вже є позитивним моментом. Проблеми виникали, коли ми володіли м'ячем. Нам не вистачало впевненості довести м'яч до чужих воріт".

Перша зустріч теж завершилась мінімальною перемогою Барселони (1:0).

У другій зустрічі ми зіграли набагато сміливіше, а наші молоді захисники Сирота та Забарний добре виходили з оборони з м'ячем, добре розігрували зайвого та розпочинали атаки. Загалом команда діяла впевненіше. Я бачу в цьому зростання, бачу, що від гри до гри гравці набувають досвіду та впевненості у своїх діях. Впевнений, що й із Баварією буде хороша гра. Не впевнений, що ми виграємо, але зіграємо добре,

– підсумував румунський наставник.