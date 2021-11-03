"Ми заслуговували здобути нічию"

Румунський спеціаліст поділився враженнями від нічийної гри, яка завершилась перемогою Барселони. Мірча Луческу впевнений, що Динамо спокійно могло відбирати очки у суперника у Лізі чемпіонів.

Цікаво Навіть не помітив: герой Барселони не зміг назвати імена захисників Динамо після матчу

Чемпіон України так і не забив жодного голу у ворота суперників у цьогорічному розіграші групового раунду Ліги чемпіонів. Хоча моменти команда створювала.

Луческу запевнив, що кияни потрапили у дуже складну групу, де три клуби сильніші за його команду.

Ми намагаємось піднятися на їхній рівень, працюємо, ростемо. Ті голи, які ми забиваємо в чемпіонаті в таких самих ситуаціях, у нас не виходить забивати тут. Але я вірю, що ми зростатимемо,

– зазначив тренер Динамо.

"Містер" заявив, що його підопічні награли на мирову у другому матчі проти Барселони на НСК "Олімпійський" у Києві.

Вважаю, що ми заслуговували здобути нічию. Ми добре зіграли з Барселоною, на рівні з цією великою командою, ми заслуговували на нічию. Цього разу ми грали сміливіше, ніж у попередніх матчах, впевненіше контролювали м'яч, впевненіше йшли в атаку,

– розповів Луческу.

Гра Динамо у двох матчах проти Барселони

Порівняв Луческу матчі у Києві та на "Камп Ноу". На його думку, у першому поєдинку "біло-синім" не вистачало сміливості, впевненості: "Але ми добре організували гру в обороні, а сильні сторони суперника намагалися нейтралізувати. І це вже є позитивним моментом. Проблеми виникали, коли ми володіли м'ячем. Нам не вистачало впевненості довести м'яч до чужих воріт".

Перша зустріч теж завершилась мінімальною перемогою Барселони (1:0).

У другій зустрічі ми зіграли набагато сміливіше, а наші молоді захисники Сирота та Забарний добре виходили з оборони з м'ячем, добре розігрували зайвого та розпочинали атаки. Загалом команда діяла впевненіше. Я бачу в цьому зростання, бачу, що від гри до гри гравці набувають досвіду та впевненості у своїх діях. Впевнений, що й із Баварією буде хороша гра. Не впевнений, що ми виграємо, але зіграємо добре,

– підсумував румунський наставник.