"Мы заслуживали ничью"

Румынский специалист поделился впечатлениями от ничейной игры, которая завершилась победой Барселоны. Мирча Луческу уверен, что Динамо спокойно могло отбирать очки у соперника в Лиге чемпионов.

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Чемпион Украины так и не забил ни одного гола в ворота соперников в нынешнем розыгрыше группового раунда Лиги чемпионов. Хотя моменты команда создавала.

Луческу заверил, что киевляне попали в очень сложную группу, где три клуба сильнее его команду.

Мы пытаемся подняться на их уровень, работаем, растем. Те голы, которые мы забиваем в чемпионате в таких же ситуациях, у нас не получается забивать здесь. Но я верю, что мы будем расти,

– отметил тренер Динамо.

"Мистер" заявил, что его подопечные наиграли на ничью во втором матче против Барселоны на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Считаю, что мы заслуживали ничью. Мы хорошо сыграли с Барселоной, на уровне с этой большой командой, мы заслуживали ничью. На этот раз мы играли смелее, чем в предыдущих матчах, увереннее контролировали мяч, увереннее шли в атаку,

– рассказал Луческу.

Игра Динамо в двух матчах против Барселоны

Сравнил Луческу матчи в Киеве и на "Камп Ноу". По его мнению, в первом поединке "бело-синим" не хватало смелости, уверенности: "Но мы хорошо организовали игру в обороне, а сильные стороны соперника пытались нейтрализовать. И это уже является положительным моментом. Проблемы возникали, когда мы владели мячом. Нам не хватало уверенности довести мяч до чужих ворот".

Первая встреча тоже завершилась минимальной победой Барселоны (1:0).

Во второй встрече мы сыграли гораздо смелее, а наши молодые защитники Сирота и Забарный хорошо выходили из обороны с мячом, хорошо разыгрывали лишнего и начинали атаки. В целом команда действовала увереннее. Я вижу в этом рост, вижу, что от игры к игре игроки приобретают опыт и уверенность в своих действиях. Уверен, что и с Баварией будет хорошая игра. Не уверен, что мы выиграем, но сыграем хорошо,

– подытожил румынский наставник.