Захист Динамо не став на заваді 19-річному гравцю

Ансу Фаті став автором єдиного голу не лише у складі Барселони, а й у матчі загалом. 19-річний нападник каталонського клубу потужним ударом під поперечину прошив сітку воріт Георгія Бущана.

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Барселона знову мінімально обіграла Динамо – 0:1. Після матчу в ефірі Megogo герой клубу з Каталонії коротко поділився враженням від перемоги.

Він зазначив, що звитяга над киянами є дуже важливою для каталонців. Команда залишилась задоволена грою. На цьому Барселона не планує зупинятись, а буде намагатись здобути позитивний результат у двох наступних поєдинках.

Я забив дуже важливий для нашої команди гол, але завдяки роботі всієї команди,

– сказав Ансу.

Також його запитались, кого б він міг виділити із захисників Динамо. Але Фаті не зміг назвати жодного прізвища. Здається, нападник навіть не помітив оборонців столичного клубу.