Два гравці Шахтаря та Захеді Шахаб претендують на звання найкращого легіонера в Україні
15 лютого визначаться володарі нагород церемонії "Футбольні зірки України-2020". Серед номінацій – звання "Найкращий футболіст-легіонер". На нього претендують троє гравців.
Джерело: фейсбук Футбольні зірки України
Гравці, які претендують на звання найкращого легіонера, представляють донецькі клуби. Це півзахисники Манор Соломон та Тайсон з Шахтаря, а також форвард Захеді Шахаб з Олімпіка.
До теми Названо претендентів на найкращий гол в Україні у 2020 році
Тайсон
Бразилець – багаторічний лідер Шахтаря, минулого року допоміг своїй команді здобути перемогу у Прем’єр-лізі сезону-2019/2020, забивши за турнір 10 м'ячів. А також пробитися до півфіналу Ліги Європи УЄФА. У 2019-му став найкращим футболістом за версією "Футбольних зірок України".
Захеді Шахаб
Став справжнім відкриттям чемпіонату України. Приєднався до Олімпіка влітку 2019 року. Поступово іранець перетворився на одного з найнебезпечніших форвардів УПЛ. у поточному турнірі він посідає перше місце у списку бомбардирів із вісьмома голами в активі. Шахаб уже встиг переписати клубний рекорд Олімпіка по забитих м’ячах у чемпіонаті країни.
Манор Соломон
Найкращий легіонер буде названо під час церемонії "Футбольні зірки України" 15 лютого. Тоді ж буде названо переможців і в інших номінаціях
- Найкраща футболістка України
- Найкращий футболіст України
- Найкращий молодий гравець
- Автор найкращого голу
- Найкращий тренер України (серед головних тренерів жіночих команд)
- Найкращий тренер України (серед головних тренерів чоловічих команд)
- Найкращий тренер чоловічої команди, що працює за кордоном
- Символічна збірна України (11 гравців – жінки)
- Символічна збірна України (11 гравців – чоловіки)
- Найкращий гравець із футзалу (чоловіки)
- Найкращий гравець із футзалу (жінки).
Поділитися новиною