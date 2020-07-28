Першим новачком Мірчі Луческу в "Динамо" може стати російський футболіст Антон Зіньковський. "Динамо" буцімто проявляє інтерес до гравця.

Про інтерес "Динамо" до 24-річного півзахисника Зіньковського повідомляє російський "Спорт-Експрес".

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Деталі можливого трансферу

Футболіст виступає за російський клуб "Крилья Советов". У його контракті начебто прописана опція викупу за суму менше, аніж 1 мільйон євро.

Повідомляється, що найбільший інтерес до Зіньковського проявляють російські клуби "Зеніт" та "Краснодар".

У цьому сезоні росіянин відіграв 28 матчів. У його активі 8 результативних передач.

Чи можливий трансфер Зіньковського?

Перехід Зіньковського малоймовірний через російське громадянство футболіста. Підтвердженням цього може бути те, що "Динамо" відмовилося запрошувати російського тренера Юрія Сьоміна.

Втім, для "Динамо" трансфери футболістів з російського чемпіонату під час війни України з РФ не є новиною.

Торік у "Динамо" перейшов Беніто, який грав за російський Тамбов. Також у таборі Киян Мохаммед Кадірі, який виступав у російському "Арсеналі"