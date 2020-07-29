"Динамо" U-21 29-го липня провело спаринг з ровесникам з "Колоса". У поєдинку на поле у складі "Динамо" вийшов потенційний новачок Маріо Младеновскі.

Як повідомляє "Динамоманія", футболіст Північної Македонії зіграв на позиції центрального захисника. Це одна з позиції, яку "Динамо" планує підсилити у літнє міжсезоння.

До речі: Першим новачком Луческу в "Динамо" може стати російський футболіст

За інформацією джерела, 19-річний Младеновскі перебуває у Києві на перегляді.

Що відомо про Младеновскі

Гравець є вихованцем академії клубу "Металург" (Скоп'є), але у 2017 році став футболістом "Вардара".

В основному складі "Вардара" Маріо дебютував у 17-річному віці. За клуб Маріо провів усього 10 матчів у всіх турнірах.

У листопаді 2019 року дебютував за збірну Північної Македонії. Він вийшов на поле в матчі кваліфікації Євро-2020 проти Австрії

"Динамо" може підписати Маріо безкоштовно

"Динамоманія" повідомляє, що інтереси Младеновскі представляє агентство, де нині працює ексдинамівець Горан Попов.

Останній був помічений на стадіоні "Динамо" під час спарингу молодіжної команди.

За інформацією ЗМІ, Младеновскі ініціював розірвання контракту з "Вардаром" через регулярну невиплату зарплати.

У такому випадку футболіст може перейти у "Динамо" безкоштовно.