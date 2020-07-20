"Динамо" після невдалого сезону 2019/2020 проведе кадрову чистку у літнє міжсезоння. Амбітні плани підсилити склад "Динамо" окреслив президент клубу Ігор Суркіс.

У коментарі "Профутболу" Ігор Суркіс розповів, що клуб готовий попрощатися з рядом футболістів.

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Хто покине "Динамо"

Перш за все, Суркіс заявив, що "Динамо" не планує продавати Беньяміна Вербич, адже він основний футболіст команди.

Водночас "Динамо" готове розглянути пропозиції по Кадірі та інших гравцях, які не мають ігрової практики.

Це наші футболісти, якщо по них будуть пропозиції, враховуючи, що у них мало ігрового часу, ми з ними розлучимося і придбаємо кращих на їх місце гравців, які зможуть принести результат для команди, показувати хорошу гру,

– зазначив Суркіс.

Також президент киян сказав, що клуб покине іспанець Фран Соль, якщо "Динамо" отримає по ньому пропозицію.

"У Соля не склалося. Він же кваліфікований дорослий футболіст. Мені здається, що шанс йому давали, але у нього не виходить. Якщо по ньому буде пропозиція, природно, будемо розлучатися", – заявив Суркіс.

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Суркіс вкотре підтвердив, що з оренди в "Зорі" повернуться Олександр Тимчик і Богдан Лєднєв.

Щодо Владислава Супряги і Сергія Булеци, які грають в оренді за СК "Дніпро-1", рішення прийматиме тренерський штаб.

Суркіс заявив, що "Динамо" вже вступало в переговори з деякими футболістами.

Трансферне вікно в Україні буде відкрите з 27 липня до 30 вересня.