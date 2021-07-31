Лопес відправляв його у нокаут: наступний суперник Ломаченка
31 липня 2021 , 11:21Читать новость на русском
Джерело:твітер Дена Рафаеля
Василь Ломаченко може завершити 2021 рік поєдинком. Український боксер швидше за все вийде на ринг проти представника Гани Річарда Коммі.
Натяк на наступного суперника українця
Журналіст Ден Рафаель розкрив ім'я наступного суперника Василя Ломаченка. Ним може стати ганський боксер, який у минулому має поразку від Теофімо Лопеса.
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Українець має шанс провести бій проти Річарда Коммі. Поєдинок між боксерами відбудеться 11 грудня. Дату наступного двобою сповістив сам Ломаченко. 33-річний боксер написав дату поєдинку у твітері.
Боксери можуть вийти на ринг легендарної арени "Madison Square Garden" у Нью-Йорку (США).
- Річард Коммі лише на один рік старший за українця – 34 роки. Ганець – колишній чемпіон світу за версією IBF. У грудні 2019 року Коммі у другому раунді програв технічним нокаутом Теофімо Лопесу. Американець у жовті 2020 року за суддівськими записками переміг Ломаченка.
- У лютому 2021 року Річард переміг Джексона Марінеса нокаутом у шостому раунді.
Хто ще може стати суперником Ломаченка
- Українець може провести реванш із Теофімо Лопесом. Про другий бій обидві сторони заговорили після перемоги Ломаченка над японцем Масайоші Накатані.
- Також боксер із України має шанс вийти на ринг проти Джорджа Камбососа з Австралії.
- Василь не проти провести бій із Девіном Хейні. Боксери кидали виклик один одному у твітері.