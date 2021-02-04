Не Ломаченко: Лопес назвав наступного суперника
Український боксер Василь Ломаченко прагне провести реванш з Теофімо Лопесом. Однак американський боксер відмовляється від реваншу та назвав наступного суперника.
Джерело: The Mayweather Channel
23-річний Лопес заявив, що наступний бій проведе проти Джорджа Камбососа-молодшого.
До теми Реванш Ломаченко – Лопес може відбутися вже у 2021 році
Мій наступний бій – проти Джорджа Камбососа-молодшого. Він пройшов свій шлях, щоб побитися зі мною, він мій обов'язковий претендент. Тому ми дамо йому можливість забрати всі пояси у мене,
– сказав Лопес.
Лопес нагадав про свій шлях до звання абсолютного чемпіона світу. За словами американця, саме Ломаченко змусив його працювати заради титулу IBF.
"Ми дамо всім попрацювати над цим, як Ломаченко змусив мене потрудитися для титулу IBF і інших. Зараз все обернулося", – зазначив Теофімо.
Варте уваги Чому реванш Ломаченко – Лопес не включили в контракт: відповідь менеджера
Водночас Лопес сказав, що поки не планує проводити бій проти Девіна Хейні чи Раяна Гарсії.
"Єдина людина, яка може побити мене – це я", – резюмував Лопес.
Лопес не стане суперником Ломаченка?
- Американський боксер не планує давати реванш Ломаченку після перемоги над українцем у жовтні 2020 року. У бою з американцем Ломаченко втратив пояси WBC, WBA, WBO.
- Водночас у команді Ломаченка вірять, що реванш відбудеться. Там заявили, що навіть вже вели перемовини. Також повідомлялося, що бій готовий прийняти Катар.
Поділитися новиною
-
Чи приїде Ілон Маск в Україну і чи полетить українець на Місяць: цікаві ставки від букмекерів2 лютого , 12:05
-
Міжнародна федерація хокею вирішила долю перенеснного чемпіонату світу з Білорусі1 лютого , 20:20
-
Володимир Кличко визнаний найкращим боксером важкої ваги, Усик – у топ-101 лютого , 13:21