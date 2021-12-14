Лопес підтримав Коммі після поразки від Ломаченка: фото зустрічі

Колишній абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Теофімо Лопес зустрівся з Річардом Коммі. Американець вирішив підтримати ганця.

Теофімо завітав до ганця

Лопес прийшов у готель, де мешкає Коммі, аби підтримати його після поразки від Василя Ломаченка. Ганець не очікував на такий візит.

Варте уваги Зустрівся з міцним кулаком українця: Коммі поїхав у лікарню після бою з Ломаченком

За словами Річарда, прихід Лопеса до нього в готель був справжньою несподіванкою. Його дуже зворушила люб'язність американського боксера.

"Вау, тільки-но мені зателефонували в мій номер у готелі і сказали, що хтось прийшов у хол і хоче привітатися зі мною. Я не міг повірити, коли побачив, що це Теофімо Лопес. Він привітав мене з моїм виступом і побажав найкращого. Я дуже зворушений тим, що він знайшов час для зустрічі зі мною. Нехай благословить тебе Бог, Тео", – написав Коммі у своєму твітері.



Лопес зустрівся з Коммі / Фото twitter.com/RichardCommey

У грудні 2019-го Лопес нокаутував Коммі.

Американський боксер вийшов на ринг проти Ломаченка у жовтні 2020-го. Українець програв поєдинок та втратив можливість стати абсолютним чемпіоном світу.

Наприкінці листопаду 2021-го року Джордж Камбосос сенсаційно переміг Лопеса та відібрав у нього чемпіонські титули.

Ломаченко ефектно переміг Річарда Коммі