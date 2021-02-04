Лопес "переїде" Ломаченка: скандальний Редкач про можливий реванш боксерів

Український боксер Іван Редкач розповів про потенційний реванш його земляка Василя Ломаченка та Теофімо Лопеса. Одіозний українець вважає, що перемога буде за абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі.
Джерело: ютуб BOXING STUDIO
Іван Редкач впевнений, що Василь Ломаченко не досягне успіху у реванші з Теофімо Лопесом, який з-під носа забрав мрію українця.
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Мені здається, що Лопес "переїде" Ломаченка, він більш впевнений боксер. Вася морально неготовий до ще одного бою проти американця. Він міг стати дворазовим олімпійським чемпіоном, він – легенда боксу. Але його мрію стати абсолютним чемпіоном світу просто взяли і зламали,
– заявив Іван.
На думку Редкача, сторонам складно буде домовитись про бій-реванш. Але, якщо поєдинок таки відбудеться, то Лопес яскравіше буде виглядати на ринзі: "Подивіться всі інтерв'ю Теофімо, як він себе впевнено поводить. Вася зробив дуже нерозумний вчинок, коли прибрав із контракту пункт про реванш".