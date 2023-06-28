Проте є Ярмоленко: два легіонери-втікачі та Гармаш відсутні у складі Динамо на тренувальний збір

Київський колектив сформував список футболістів на тренувальний збір. Та от столичний клуб готуватиметься до сезону не у повному складі.

Джастін Лонвейк, Решат Рамадані та Денис Гармаш відсутні у переліку футболіст Динамо, які відправились з командою на збори. Список виконавців формував "старий" головний тренер киян.

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Проте лідер на місці

Столичний колектив готується до початку тренувального збору, який стартує 3-го липня у Австрії. Саме головний тренер киян Мірча Луческу, а не виконуючий обов'язків Олександр Шовковський, сформував список футболістів, які розпочнуть підготовку до наступної кампанії. Проте зі складу київського колективу зникли декілька гучних прізвищ. Зокрема, на збори з "біло-синіми" не відправилися Джастін Лонвейк, Решат Рамадані та Денис Гармаш.

Нідерландський та македонський футболісти ще до завершення чемпіонату України (пропустили останній тур) вирішили покинути розташування столичного клубу. Все через те, що Лонвейк та Рамадані відпросились у тренерів Динамо "за сімейними обставинами" та відправилися по своїх домівках.

Щодо Дениса Гармаша, то все не так зрозуміло. Універсальний футболіст Динамо, можливо, взагалі покине київський колектив та відправиться на пошуки нової команди або ж просто відправиться у оренду, так як "біло-сині" усвідомлюють, що за досвідченого гравця вони багато виручити не. Зокрема, раніше гуляла інформація, що Гармаш може опинитися у одній з команд Туреччини, Греції або ж Кіпру. Андрій Ярмоленко ж приєднається до команди на збір у Австрії.

Склад Динамо на тренувальний збір

Воротарі: Бущан, Ігнатенко, Моргун, Нещерет.

Захисники: Біловар, Боль, Вівчаренко, Дубінчак, Дячук, Караваєв, Попов, Сирота, Тимчик.

Півзахисники: Андрієвський, Беніто, Бражко, Булеца, Буяльський, Волошин, Діалло, Кабаєв, Лєднєв, Малиш, Перріс, Сидорчук, Царенко, Шапаренко, Шепелєв, Ярмоленко, Яцик.

Нападники: Ванат, Рамірес.