Внаслідок нічної ракетної атаки по Києву загинули троє людей, в тому числі дві дитини. На черговий злочин російських терористів відреагували українські спортсмени, пише 24 канал.
До теми Пошкоджені будинки, школи, дитсадок, відділення поліції: у КМВА розповіли про наслідки обстрілу
"Відповідальність за геноцид нестиме вся держава-окупант"
Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв опублікував фото зруйнованої поліклініки та прокоментував варварство російської армії.
Рашисти хочуть забрати у нас майбутнє, тому і чинять геноцид українських дітей в День захисту дітей. Відповідальність за геноцид буде нести вся держава-окупант,
– написав Олег Верняєв.
Реакція Олега Верняєва / Скриншот з інстаграму українського чемпіона
Дружина Олександра Усика Катерина теж відреагувала на нічний обстріл росіян, який забрав життя дітей.
Моя дитяча поліклініка. 1 червня – День захисту дітей 03:00. Загинули 3-є, з них 2 дитини, вони бігли у сховище,
– написала Катерина Усик.
Катерина Усик відреагувала на ракетний удар / Скриншот з інстаграму
Не могла не прокоментувати трагедію українська легкоатлетка Ірина Климець. Чемпіонка Універсіади-2019 опублікувала світлини зі зруйнованої поліклініки у Деснянському районі Києва.
Реакція Ірини Климець / Скриншот з інстаграму спортсменки
Чемпіонка Європи Марина Бех-Романчук опублікувала світлину зі зруйнованої уламками ракет будівлі, на якій рятувальники дістають з-під завалів людей.
Реакція Марини Бех-Романчук / Скриншот з інстаграму легкоатлетки
Ракетний обстріл Києва
- В ніч на 1 червня росіяни завдали удару по столиці України балістичними ракетами.
- У Києві пролунали десятки вибухів.
- Уламки ворожих ракет пошкодили житлові будинки, поліклініку в Деснянському районі, автомобілі.
- На момент ракетного удару був закритий доступ до укриття біля поліклініки.
- Кількість постраждалих зросла до 16. 9 людей знаходяться у лікарні, одна людина – у тяжкому стані.