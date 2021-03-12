Ломаченку запропонують привабливий гонорар за бій з Хейні

Джерело:ютуб AKHi TV
Девін Хейні все ще може провести бій проти Василя Ломаченка. Американська сторона готова запропонувати українцю семизначний гонорар.
Білл Хейні, який є батьком американського боксера, розповів про бажання сина вийти на один ринг з українцем Василем Ломаченком. У боксерів розгорівся словесний конфлікт у соцмережах, який може вилитись у спільний бій.
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За словами Хейні-старшого, вже найближчим часом Ломаченко отримає пропозицію із щедрим гонораром за бій, яка складатиметься із семи цифр.
Весь світ побачить, що ми зробимо в ринзі з Ломаченком, якщо він прийме бій у травні. Ломаченко – великий боєць. Девін давно мріє з ним зустрітися. Ми хочемо битися, ми впевнені в перемозі. Безумовно, Лома – наш пріоритет,
– заявив батько Девіна.