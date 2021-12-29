Ломаченко знову з прапором Білгорода-Дністровського звернувся до фанатів

29 грудня 2021 , 17:06
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інстаграм Василя Ломаченка

Український боксер легкої ваги Василь Ломаченко вдруге з'явився у соцмережах за три тижні після бою з Річардом Коммі у Нью-Йорку. Спочатку колишній чемпіон світу виклав відео російського телеканалу, а в середу, 29 грудня, написав коротке звернення до своїх шанувальників.

На своїй сторінці в інстаграмі 33-річний Лома знову опублікував фотографію із прапором свого рідного міста – Білгорода-Дністровського. Василь англійською попросив уболівальників відповісти, з ким вони хочуть побачити його бій у 2022 році.

До слова Ломаченко – не лише патріот України, він любить своє місто, – ексчемпіон про скандальний епізод

У суперники Ломаченка найчастіше пропонують австралійця Джорджа Камбососа.

Камбосос завоював втрачені титули Ломаченка

  • Джордж Камбосос тріумфував у бою з Теофімо Лопесом, який проводив свій перший захист титулів. Американець відібрав їх у Василя Ломаченка, але довго не був їх володарем.
  • Після поєдинку австралієць заявив, що готовий дати шанс українцю на титульний двобій.
  • Однак не заперечив, що міг би вдруге вийти на ринг проти Лопеса.

Все про скандальний епізод Ломаченка із прапором 

Автор: Юрій Семенюк