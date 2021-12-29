Ломаченко знову з прапором Білгорода-Дністровського звернувся до фанатів

17:06

Український боксер легкої ваги Василь Ломаченко вдруге з'явився у соцмережах за три тижні після бою з Річардом Коммі у Нью-Йорку. Спочатку колишній чемпіон світу виклав відео російського телеканалу, а в середу, 29 грудня, написав коротке звернення до своїх шанувальників.