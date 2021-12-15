Ломаченко зачекає: промоутер Джошуа хоче, щоб його боксер бився проти Камбососа
Джерело:Boxing News 24
Василь Ломаченко після перемоги проти Річарда Коммі не проти зустрітися з Джорджем Камбососом, який утримує пояси WBO, WBA, IBF, WBC Franchise. Та завадити Ломаченку хоче промоутер Едді Хірн, який опікується Ентоні Джошуа та іншими зірковими боксерами.
Хірн хоче організувати бій Камбососа з Хейні
Хірн побоюється, що Боб Арум, промоутер Ломаченка, допоможе стати українцю офіційним претендентом по лінії WBO. Наразі українець утримує перше місце в рейтингу.
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Глава промоутерської компанії Matchroom Boxing хоче звести у ринзі Камбососа та свого клієнта Девіна Хейні.
Я думаю, що Боб Арум спробує зробити Ломаченка обов'язковим претендентом за версією WBO. Це означає, що він якось отримає свій шанс. Але я вважаю, що спочатку відбудеться бій за абсолютного чемпіона у легкій вазі між Камбососом та Хейні,
– сказав Хірн.
Хірн вважає, що спроба Арума зробити Ломаченко обов'язковим претендентом сприятиме в організації поєдинку між Камбососом і Хейні. Він додав, що Джордж хоче зустрітися з Девіном.
Просто Джордж хотів би зустрітися Девіном, бо на коні їхнього бою стоятимуть усі чемпіонські титули легкої ваги, ніж просто провести обов'язковий захист проти Ломаченка. У мене немає сумнівів, що Камбосос чи Хейні будуть битися з Ломаченком, але спочатку потрібно визначити абсолютного чемпіона легкої ваги,
– резюмував Хірн.
- Василь Ломаченко 12-го грудня впевнено переміг рішенням суддів Річарда Коммі. Після бою українець заявив, що готовий зустрітися з Камбососом навіть в Австралії.
- Перед зустріччю Ломаченка з Коммі австралієць заявив, що дасть шанс українському боксеру. Камбосос хоче провести бій в Австралії.
- На бій Ломаченко – Камбосос натякнув президент Всесвітньої боксерської організації (WBO) Франциско Варкарсель.