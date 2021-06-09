Ломаченко вважав себе богом, тому я просто хотів відрубати йому голову, – Лопес

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес у кожному інтерв'ю намагається згадати про Василя Ломаченка, якого переміг у жовтні 2020 року. Американець вкотре нагадав, що допомогло йому здобути перемогу.

Лопес вважає, що Ломаченко переоцінив себе

Уже 19 червня Лопес поб'ється з Джорджем Камбососом. Теофімо обіцяє ефектний вихід у ринг та яскраву перемогу.

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"Коли ти б'єшся з найкращими, ти стаєш кращим. І я вдячний за те, що у 23 роки опинився у такому становищі. 19-го червня ви побачите щось інше. У мене є багато козирів у рукаві, навіть за межами рингу. Мій вихід у ринг запам'ятається всім. Я молодий і голодний лев, молодий Сімба або називайте мене, як хочете", – сказав Лопес.

Разом з тим, Лопес згадав про Ломаченка. За словами Теофімо, він переміг, адже не дозволив Ломаченку знайти свій ритм.

Ментально я вважав, що Ломаченко вірив у свій власний хайп. Я ж не вірю у свій хайп. Мені здається, що Ломаченко вважав себе богом, тому я просто хотів відрубати йому голову. Ломаченко стає впевненим, коли входить у ритм. Я зробив все, щоб він не зміг знайти свій ритм. У результаті Ломаченко зрозумів, як це бути застиглим,

– сказав Лопес.

Ломаченко – Лопес: що відомо