Ломаченко прибув до США

Український боксер розпочне тренувальний табір у Південній Каліфорнії. раніше повідомлявся, що Василь може вийти на ринг 22 жовтня.

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Однак, хто стане майбутнім суперником Ломаченка наразі не відомо. Промоутер українця Боб Арум зазначав, що вони прагнуть провести бій з Шакуром Стівенсоном, але спершу українець має "розігрітися" на комусь іншому. Тому ця зустріч може відбутися на початку 2023 року.

Ломаченко прибув до США / Фото Boxing Scene

Василь виїхав з України / Фото Boxing Scene

Служба в ЗСУ та мовчання про війну

Після початку повномасштабного вторгнення росії Ломаченко вступив до територіальної оборони Білгород-Дністровського та відмовився від поєдинку з Джорджем Камбососом-молодшим.

Спортивні діячі повідомляли, що Василь захищав країну у лавах ЗСУ. Однак сам боксер жодним чином не прокоментував російську агресію.

Останні публікації боксера в соцмережах відверто кажучи – дивують. Він поширив відео зі скандальним митрополитом Запорізьким та Мелітопольським Лукою.

Заяви священнослужителя є повним абсурдом. На його думку, причиною війни став гріх – гріх гордині, гріх влади, і що людство розслабилося і забуло про Бога. Раніше Лука згадував, що останньою краплею, яка спровокувала напад, став парад ЛГБТ у Києві.