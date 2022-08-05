Арум: Сподіваюся, зможемо знайти того, хто поверне Ломаченка

Промоутер українського боксера Боб Арум пролив світло на майбутнє Ломаченка. За його словами Василь може повернутися на ринг вже цього жовтня.

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Хто все ж таки стане майбутнім суперником наразі не відомо. Промоутер Ломаченка наразі вирішує це питання.

"Я не можу говорити за (Раяна) Гарсію, очевидно, він в Golden Boy (промоушен Оскара Де Ла Хойї). Ми з ними нічого не обговорювали.

Сподіваюся, зможемо знайти того, хто поверне Ломаченка в дію у нашій власній стайні. Якщо все буде нормально, то він отримає відпустку від української армії і ми можемо організувати бій для Ломаченка в жовтні, а потім наступного року є багато варіантів для нього", – сказав фахівець.

Проте на початку 2023-го Ломаченко може зустрітися на ринзі з Шакуром Стівенсоном. За словами Арума, обидва боксери прагнуть цього поєдинку.

Є один бій, який обов'язково треба провести. Можливо він стане не наступним для обох хлопців, але, ймовірно, наступного року буде бій, від якого всі помруть – поєдинок Шакура Стівенсона та Ломаченка. Обидва хлопці хочуть цього бою,

– сказав Арум.

Що відомо про Стівенсона