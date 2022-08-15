Черговий скандал за участі Ломаченка

Першу частину відео опубліковано інтерв'ю священника, яке той дав 30 березня російській службі ВВС, Ломаченко опублікував 11 серпня.

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Відразу після цього допису його розкритикували, як підписники, так і відомі діячі та спортсмени. Бо заяви священнослужителя є дещо суперечливими. До прикладу, на його думку, причиною війни став гріх – гріх гордині, гріх влади, і що людство розслабилося і забуло про Бога. Раніше Лука згадував, що останньою краплею, яка спровокувала напад, став парад ЛГБТ у Києві.

15 серпня Василь опублікував другу частину інтерв'ю.

Частина 2-га. Якщо Бог з нами, то яка різниця, хто проти нас?

– написав Ломаченко.

Відео чергового зашквару боксера

У другій частині Лука заявив, що мовне питання в Україні не на часі. Також він сказав, що українці та росіяни колись були одним народом, проте нині вони зовсім інші.

Реакція до нового допису Ломаченка

Підписники Василя в інстаграмі залишили чимало коментарів до допису боксера. Їх обурює те, що Василь продовжує пропагувати російську церкву навіть після шаленої хвилі критики. Ось, що написали у коментарях до публікації боксера:

Вася вирішив походу аудиторію свою затролити... Ніяких висновків після першого відео.

А "с нами" це з ким? Не зрозуміло хто твої.

Вася пробив дно….часть 2

Видалив би сторінку, як таке постити

Я в шоці. Ніколи не міг подумати, що так можна промити мізки.

Вата шоу продовження. Разніца Вася є, тому що є люди які служать богу а є нелюди які служать Путіну, прикриваючись богом.

Дуже і дуже прикро! Нащо було так свою долю зливати в яму, Вася!? І дійсно, з ким по твоєму бог у цій війні!?

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Василь Ломаченко перебуває в лавах ЗСУ. Однак боксер не висловлювався публічно про російсько-українську війну.