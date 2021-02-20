Зустріч з чемпіоном: Ломаченко відвідав Центр реабілітації дітей – фото

Український боксер Василь Ломаченко провів вільний час з користю. Спортсмен відвідав Центр соціально-психологічної реабілітації дітей в Білгород-Дністровському.

19 лютого титулований український боксер Василь Ломаченко знайшов час у щільному графіку тренувань та зустрівся з дітьми у Центрі реабілітації у одному з містечок Одеської області.

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Зустріч з Ломаченком

Керівниця Центру Тетяна Пономаренко вдячна спортсмену за таку зустріч та приємність для дітей. Боксер не відмовив малечі у фото та залишив на пам'ять десятки автографів на фотокартках. Діти та дорослі отримали велике задоволення від спілкування з колишнім чемпіоном світу у легкій вазі.

Під час легкої і невимушеної бесіди з Василем діти отримали деякі поради від боксера, відповіді на питання, які їх хвилювали. Легка і тепла атмосфера зустрічі залишила всім нам неперевершений настрій. Дуже дякуємо Василю Анатолійовичу за щире спілкування і позитивні емоції,

– подякувала керівниця Центру.

Зараз боксер з України чекає на свого наступного суперника. Відразу декілька бійців не проти вийти на ринг проти українця. Останнім часом лунають прізвища Масаєші Накатані та Річард Коммі.

Однак 33-річний Ломаченко продовжує говорити про реванш з Теофімо Лопесом, якому програв 17 жовтня 2020 року. Американець ж відмовляється від другого поєдинку проти українця.

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Мила світлина Ломаченка з юним фанатом / Фото телеграм Ломаченка



Василь роздає автографи дітям / Фото телеграм Ломаченка



Боксер відвідав Центр реабілітації дітей / Фото телеграм Василя Ломаченка