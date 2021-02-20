Зустріч з чемпіоном: Ломаченко відвідав Центр реабілітації дітей – фото

Джерело:телеграм Василя Ломаченка
Український боксер Василь Ломаченко провів вільний час з користю. Спортсмен відвідав Центр соціально-психологічної реабілітації дітей в Білгород-Дністровському.
19 лютого титулований український боксер Василь Ломаченко знайшов час у щільному графіку тренувань та зустрівся з дітьми у Центрі реабілітації у одному з містечок Одеської області.
Оце так Заговорив українською: Усик розповів, що підтримує Шахтар попри любов до Динамо
Керівниця Центру Тетяна Пономаренко вдячна спортсмену за таку зустріч та приємність для дітей. Боксер не відмовив малечі у фото та залишив на пам'ять десятки автографів на фотокартках. Діти та дорослі отримали велике задоволення від спілкування з колишнім чемпіоном світу у легкій вазі.
Під час легкої і невимушеної бесіди з Василем діти отримали деякі поради від боксера, відповіді на питання, які їх хвилювали. Легка і тепла атмосфера зустрічі залишила всім нам неперевершений настрій. Дуже дякуємо Василю Анатолійовичу за щире спілкування і позитивні емоції,
– подякувала керівниця Центру.
Мила світлина Ломаченка з юним фанатом / Фото телеграм Ломаченка
Василь роздає автографи дітям / Фото телеграм Ломаченка
Боксер відвідав Центр реабілітації дітей / Фото телеграм Василя Ломаченка