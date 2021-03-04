Я буду готовий, – Ломаченко прийняв виклик Хейні

Джерело:офіційний твітер Василя Ломаченка
Український боксер Василь Ломаченко готовий повернутись на ринг вже весною 2021 року. Українець прийняв виклик володаря титулу WBC Девіна Хейні.
Боксери провели словесну перепалку у соцмережі. Девін Хейні скористався нагодою та запропонував Василю Ломаченку провести бій вже цього 2021 року. На таку пропозицію українець дав позитивну відповідь.
До теми Девін Хейні запропонував Ломаченку бій: дата
Американець написав, що може провести поєдинок у квітні або на початку травня. Така дата бою повністю влаштувала досвідченого українського боксера.
Це стандартний час для підготовки. Я буду готовий,
– відповів Ломаченко.
Промоутер українця Боб Арум готовий провести такий бій, на його думку, це був би хороше шоу для вболівальників.