Ломаченко привітав усіх із "днем перемоги"

Василь Ломаченко відмовився повертатись на ринг, поки у нього рідній Україні йде війна. Боксер привітав усіх з "днем перемоги".

Відзначив 9 травня

34-річний український боксер з перших днів війни боронить країну від окупантів. Василь Ломаченко служить у лавах територіальної оборони рідного Білгород-Дністровського, що в Одеській області.

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9 травня у своїх соцмережах боксер привітав усіх із "днем перемоги". Ломаченко поклав квіти до меморіалу, де написане прізвище його дідуся, у рідному місті.

Дякую діду за перемогу! З Днем Перемоги!,

– підписав фото боксер.

Прихильники доволі неоднозначно прийняли такі світлини боксера. Хто похвалив Василя, який не забуває вчинків дідуся, а хтось "облив Ломаченка брудом".



Ломаченко привітав із "днем перемоги" / Фото з інстаграму боксера



Ломаченко поклав квіти до меморіалу / Фото з інстаграму боксера

9 травня у Росії відбувся жалюгідний військовий парад до "дня перемоги". На ньому з промовою виступив Володимир Путін. Цікаво, що цього разу участь не брала авіація. Росіяни вигадали дивну причину її відсутності – погана погода. Хоча на вулиці не було дощу та світило сонце.

Ломаченко мужньо боронить країну