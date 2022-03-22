Камбосос: Подивимося, чи є ти людиною слова

Василь Ломаченко не повернеться на ринг найближчим часом, тому бою з Камбососом не буде. Наступним суперником Джорджа стане Девін Хейні. Однак абсолютний чемпіон світу у легкій вазі вже дорікнув Хейні на своїй сторінці у твітері.

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Австралійський боксер поставив у приклад Ломаченка. За словами Камбососа, Василь був готовий на усі умови для того, щоб провести проти нього титульний бій. Що не скажеш про вибагливого Хейні.

Абсолютний чемпіон світу додав, що з повагою ставиться до такого рішення Ломаченка, адже у житті українця зараз набагато важливіший поєдинок.

Тобі були запропоновані умови ще місяць тому, а ти лише виляв. Водночас велика людина Василь Ломаченко нічого не ускладнював і йшов на все, щоб бій відбувся. І вже все було погоджено. Але у Ломи зараз важливіший бій. До чого я ставлюся з величезною повагою. Подивимося, чи є ти людиною слова,

– написав Камбосос.