Ломаченко прилетів у США, щоб нокаутувати Коммі
Джерело:інстаграм Lomus_official
Вже 11 грудня прихильники боксу побачать повернення Василя Ломаченка на ринг. У Нью-Йорку український боксер поб'ється з Річардом Коммі.
Готовий до протистояння
Василь Ломаченко вже прилетів у Нью-Йорк, де відбудеться його наступний поєдинок. Бій проти Річарда Коммі стане для українця вже другим у 2021 році.
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Українського боксера привітно зустріли у США. Ломаченко та Коммі 11 грудня вийдуть на ринг арени "Madison Square Garden".
Ломаченко прилетів у США: відео
Напередодні бою Коммі розкидався компліментами у сторону суперника з України. Річард назвав Ломаченка одним із найкращих боксерів планети, який відмінно переніс усі свої найкращі навички з аматорів у професіонали.
Ломаченко – Коммі: що відомо про бій
- Для обох боксерів цей двобій буде вже другим у цьому 2021 році.
- У попередньому поєдинку Ломаченко реабілітувався в очах фанатів після поразки від Теофімо Лопеса. Василь нокаутував японця Масайоші Накатані.
- Коммі відправив у нокаут домініканця Джексона Мартінеса.
- Статистика майбутнього суперника українця доволі багатообіцяльна – 33 поєдинки у професіоналах, у яких здобув 30 перемог (27 – нокаутом) та зазнав лише трьох поразок.
- Перед поєдинком випустили офіційний постер та промо бою.
- Також у ЗМІ стали поширюватись чутки про гонорари боксерів за протистояння. Начебто Ломаченко повинен заробити 750 тисяч доларів, а його суперник – 250 тисяч. Однак ці суми можуть зрости, все залежатиме від купівлі трансляцій.