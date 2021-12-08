Ломаченко прилетів у США, щоб нокаутувати Коммі

Вже 11 грудня прихильники боксу побачать повернення Василя Ломаченка на ринг. У Нью-Йорку український боксер поб'ється з Річардом Коммі.

Готовий до протистояння

Василь Ломаченко вже прилетів у Нью-Йорк, де відбудеться його наступний поєдинок. Бій проти Річарда Коммі стане для українця вже другим у 2021 році.

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Українського боксера привітно зустріли у США. Ломаченко та Коммі 11 грудня вийдуть на ринг арени "Madison Square Garden".

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Напередодні бою Коммі розкидався компліментами у сторону суперника з України. Річард назвав Ломаченка одним із найкращих боксерів планети, який відмінно переніс усі свої найкращі навички з аматорів у професіонали.

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