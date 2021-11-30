Ломаченко може стати наступним суперником Камбососа, – The Ring

Австралійський боксер забрав у Теофімо Лопеса чемпіонські пояси. Василь Ломаченко може стати наступним суперником "нового імператора" у легкій вазі Джорджа Камбососа.

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Про це повідомив головний редактор журналу The Ring Даг Фішер. На його думку, реванш між Теофімо Лопесом та Джорджем Камбососом не такий реальний.

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Фішер заявив, що наступним суперником австралійця стане українець Василь Ломаченко, який втратив чемпіонські титули у поєдинку з Лопесом. Тепер цими поясами володіє саме боксер із Австралії.

Реванш Камбосос – Лопес? Дуже сумніваюся. Думаю, наступним суперником буде Василь Ломаченко. Побачимо,

– відповів редактор The Ring.

Якщо бій між Ломаченком та Камбососом таки відбудеться, то перемогу за рішенням суддів святкуватиме українець. Так вважає Фішер.

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Боксер із Австралії може сам вирішувати проти кого виходити на ринг. В угоді бою з Лопесом не було прописаного реваншу з американцем, тому наступним суперником може стати будь-хто інший. Цікаво, що Камбосос пообіцяв Ломаченку поєдинок за титули.

Промоутер австралійця Едді Хірн заявив, що його клієнт може провести бій проти Девіна Хейні за чемпіонський титул WBC. Однак лише за умови, якщо Хейні стане переможцем у поєдинку з Джозефом Діасом, який відбудеться 4 грудня 2021 року.

Ломаченко ж 11 грудня вийде на ринг проти боксера із Гани Річарда Коммі. поєдинок відбудеться у Нью-Йорку.

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