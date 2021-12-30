Ломаченко може отримати чемпіонський бій уже у січні: рішення за WBO

Вже найближчими тижнями, у січні 2022 року, українець Василь Ломаченко може отримати право на чемпіонський бій у легкій вазі (до 61,2 кілограму) із австралійцем Джорджем Камбососом.

Всесвітня боксерська організація (WBO), поясом якої має Камбосос, має намір зобов'язати його провести захист титулу саме проти українця. Промоутер Ломаченка Боб Арум чинить на WBO тиск, змушуючи санкціонувати бій Джорджа з Василем.

До слова Ломаченко із задоволенням проведе бій з Камбососом в Австралії, – Боб Арум

І якщо австралієць хоче уникнути зустрічі з Ломаченком, то йому потрібно до рішення WBO офіційно домовитися про бій з іншим суперником.

Найреальнішим і найбільш фінансовим варіантом називають бій з Девіном Хейні. Крім того, називаються прізвища Раяна Гарсії та Джервонти Девіса, але саме Ломаченко посідає 1 місце рейтингу WBO.

Якщо WBO санкціонує бій проти Ломаченка раніше, то Камбососу буде важко уникнути поєдинку і зберегти пояси.

Ломаченко – Камбосос: потенційний бій