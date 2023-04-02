А дві поразки, де загубив: Ломаченко назвав себе "непереможним" перед боєм із Хейні

Василь Ломаченко готується до наступного поєдинку проти Девіна Хейні. Боксер зробив сміливу заяву напередодні бою проти абсолютного чемпіона світу у легкій вазі.

20 травня Василь Ломаченко спробує вдруге стати абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі. Поєдинок проти Девіна Хейні відбудеться на арені "MGM Grand" у Лас-Вегасі.

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Перед поєдинком український боксер із проросійськими поглядами на релігійну тему зробив сміливу заяву. Ломаченко назвав себе "непереможним" боксером, попри дві поразки у професіоналах.

На мою думку, я не програв жодного бою в професійному боксі. Тому я дуже добре сплю. Непереможний? Так. На мою думку, так,

– заявив Ломаченко.

Нагадаємо, що Василь зазнав першої поразки у "брудному" бою проти Орландо Салідо, який відбувся 1 березня 2014 року. Перемогу за суддівськими записками здобув суперник Ломаченка – 116:112, 115:113 на користь Салідо, і 115:113 на користь Василя.

Другої поразки у кар'єрі Ломаченку завдав Теофімо Лопес 17 жовтня 2020 року. Було це якраз у бою за звання абсолютного чемпіона світу. Судді одноголосно віддали звитягу американцю – 116:112, 119:109 та 117:111.

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