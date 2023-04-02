А дві поразки, де загубив: Ломаченко назвав себе "непереможним" перед боєм із Хейні
Джерело:твітер Майкла Бенсона
Василь Ломаченко готується до наступного поєдинку проти Девіна Хейні. Боксер зробив сміливу заяву напередодні бою проти абсолютного чемпіона світу у легкій вазі.
20 травня Василь Ломаченко спробує вдруге стати абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі. Поєдинок проти Девіна Хейні відбудеться на арені "MGM Grand" у Лас-Вегасі.
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Самовпевнена відповідь Ломаченка
Перед поєдинком український боксер із проросійськими поглядами на релігійну тему зробив сміливу заяву. Ломаченко назвав себе "непереможним" боксером, попри дві поразки у професіоналах.
На мою думку, я не програв жодного бою в професійному боксі. Тому я дуже добре сплю. Непереможний? Так. На мою думку, так,
– заявив Ломаченко.
Нагадаємо, що Василь зазнав першої поразки у "брудному" бою проти Орландо Салідо, який відбувся 1 березня 2014 року. Перемогу за суддівськими записками здобув суперник Ломаченка – 116:112, 115:113 на користь Салідо, і 115:113 на користь Василя.
Другої поразки у кар'єрі Ломаченку завдав Теофімо Лопес 17 жовтня 2020 року. Було це якраз у бою за звання абсолютного чемпіона світу. Судді одноголосно віддали звитягу американцю – 116:112, 119:109 та 117:111.
Ломаченко – Хейні: головне про бій за абсолют
- Боксери вже провели перше пресконференцію та дуель поглядів, яка минула без скандалів. Провокативним у цьому всьому була лише футболка Василя Ломаченка із зображенням розгніваного Ісуса.
- Хейні не привітався із Ломаченком перед початком пресконференції, не подавши українцю руку.
- Ломаченко ж заявив, що це його останній шанс стати абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі.
- Під час спілкування з журналістами Девін пригадав, як у 2019-му році благав Лому побитись із ним.
- Серця українців у цьому поєдинку будуть на стороні американця. Ломаченко вже ледь не щодня зашкварюється своїми скандальними публікаціями з УПЦ МП. Тому сам відвернув від себе прихильність земляків.