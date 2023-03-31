Напередодні обидва поспілкувались із пресою, де поділились очікуваннями перед поєдинком. Василь Ломаченко зазначив, що бій проти Девіна Хейні буде для нього останнім шансом здобути звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі.

До теми Це те, про що я завжди мріяв, – Хейні пригадав, як у 2019 році благав Ломаченка про бій

Ломаченко: Цей шанс – найважливіший момент у моїй професійній кар'єрі.

Я буду чесним з вами, це мій останній шанс стати абсолютним чемпіоном світу. Ось чому це дуже важливо. Хвилювання? Я не думаю про це. Я просто зосереджуюсь на нашому бою, на своїй меті,

– наголосив Ломаченко.

Василь зауважив, що наступний поєдинок буде для нього найважливішим моментом у його професійній кар'єрі. Однак не став робити сміливих прогнозів про свою майбутню перемогу.

Чи Хейні є найсильнішим суперником за кар'єру? Я перевірю, бо не знаю. Другий бій Хейні проти Камбососа був дуже цікавим, на дуже високому рівні, і мені той поєдинок сподобався. Цей шанс – найважливіший момент у моїй професійній кар'єрі. Це шанс. Я не хочу говорити про майбутнє. Ми не знаємо, яким буде результат,

– відповів український боксер.

Першу спробу у боротьбі за звання абсолютного чемпіона світу Ломаченко використав невдало. Василь програв Теофімо Лопесу, який вже у першому захисті титулів програв Джорджу Камбососу.

Згодом з'явився другий шанс, але він теж його не використав, а бій навіть не відбувся. Ломаченко відмовився від поєдинку проти Камбососа, адже не хотів їхати з рідної України через повномасштабне вторгнення Росії.

Тепер ще один шанс для українського боксера.

Ломаченко зустрівся поглядом із Хейні