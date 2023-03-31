24-річний американець не стримує радісних емоцій та пригадав момент 4-річної давнини, коли ще того часу хотів провести бій проти Ломаченка. Але Василь тоді відмовився від поєдинку проти Хейні. Тепер доля їх сама звела.

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Хейні: Я хотів цього бою з 2019, благав про нього

Девін впевнений, що перемога у бою проти Ломаченка буде за ним.

Щасливий бути тут. Це те, про що я завжди мріяв. Я хотів цього бою з 2019 року, благав про нього, закликав до нього, і цей час нарешті настав. Коли у Ломаченка були пояси, він не хотів битися зі мною. Але щиро вірю, що я кращий боєць. Чотири роки тому чи зараз, я буду переможцем. Щасливий, що нарешті настав час,

– заявив Хейні.

Американський боксер припустив, що у їх поєдинку може визначитись найкращий боксер планети.

"Для мене це бій за спадщину. Лома свого часу був номером один P4P. Кілька місяців тому він був вище за мене у рейтингу. Зараз він випадає з рейтингу P4P, але ми знаємо, що він заслуговує бути в ньому бути. Це просто бій за спадщину. Знаєте, це справді бій за пояси, за золото, за звання найкращого у дивізіоні. Можливо, найкращого у світі", – додав абсолютний чемпіон світу.

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