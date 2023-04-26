Бойкот "любітєлю московських попів": бій Ломаченко – Хейні не покажуть на MEGOGO
Джерело:інстаграм MEGOGO
Вже 20 травня у Лас-Вегасі на арені "MGM Grand" відбудеться бій за абсолют між чинним чемпіоном світу у легкій вазі Девіном Хейні та Василем Ломаченком. Стало відомо, чи буде MEGOGO транслювати поєдинок у прямому ефірі.
Відомий український онлайн-сервіс MEGOGO постійно транслював поєдинку найкращих боксерів України Олександра Усика та Василя Ломаченка. Однак цього разу буде інакше, і більшість розуміє чому.
До теми Хейні заявив, що Ломаченко проведе "брудний" бій за абсолют
В Україні проігнорують бій Ломаченка за абсолют
На сторінці MEGOGO в інстаграмі один із підписників запитався, чи буде онлайн-сервіс транслювати поєдинок за участь Ломаченка, який продовжує зашкварюватись темою московських попів та УПЦ МП.
На що отримав відповідь: "Медіасервіс MEGOGO не транслюватиме бій за титул чемпіона світу в легкій вазі між Василем Ломаченком та Девіном Хейні".
Чи буде MEGOGO транслювати бій Ломаченка / Скриншот із інстаграму сервісу
Цього разу прихильники боксу не зможуть переглянути поєдинок українського боксера з проросійськими релігійними поглядами на життя. Але усі добре розуміють, за кого будуть уболівальники українці. Звісно, мова йде не проти Василя, якому бажають побувати у нокауті від Девіна Хейні.
Головне про бій Ломаченко – Хейні
- Top Rank оприлюднила постер та офіційне промо бою Ломаченко – Хейні, де зобразила боксерів у вигляді шахових фігур.
- Боксери вже провели дуель поглядів та першу пресконференцію, яка обійшлась без скандальної поведінки. Натомість Василь прийшов на неї у футболці із зображенням розгніваного Ісуса. Що викликало обурення зі сторони українців.
- Хейні не потиснув руку українцю, коли прийшов не спілкування з журналістами.
- Сам Ломаченко запевнив, що це буде його останній шанс стати абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі. Раніше він це намагався зробити у бою проти Теофімо Лопеса, але провалився.
- Хейні ж радіє цьому поєдинку, якого чекав ще з 2019-го року.