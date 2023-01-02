Бій Ломаченко – Хейні можуть перенести: чемпіон звинувачував українця у затягуванні часу
Джерело:ESPN
Бій за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі може буде відкладений на невизначений термін. Сторони Василя Ломаченка та Девіна Хейні ніяк не можуть дійти до спільної згоди.
Перемовини тривають вже декілька тижнів, але дати поєдинки досі немає. Все через те, що боксери розходяться у думці, коли ж провести поєдинок за абсолют у легкій вазі.
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Розходяться у думку про дату поєдинку
Хейні хоче побитись проти Ломаченка найближчими місяцями, з чим не погоджується Василь. Українець не проти повернутись на ринг у травні, адже хоче отримати додатковий час на підготовку до бою.
Раніше Хейні звинувачував українську сторону у тому, що вони спеціально затягують перемовини, щоб дати Ломаченку більше часу на підготовку.
Свої слова абсолютний чемпіон аргументував тим, що йому складно утримувати такий тривалий час вагу та залишатись у дивізіоні 135 фунтів. Американець готовий вийти на ринг проти українського боксера вже у березні 2023 року.
Наразі Ломаченко пробиває дно у своєму житті. Думки Василя не про бокс, а про Московський патріархат. Він вляпався у черговий скандал після того, як виклав дві частини звернення від архієрея Української православної церкви Московського патріархату митрополита Лонгіна.
Другий шанс для Ломаченка
- Василь вже невдало використав один шанс, щоб здобути омріяне звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі. Він програв Теофімо Лопесу, який вже у першому захисті титулів віддав їх австралійцю Джорджу Камбососу. І тут теж стався провал. Перший бій нового абсолютного чемпіона закінчився поразкою від Хейні. Девін переміг й у реванші та досі володіє чемпіонськими титулами.
- Нагадаємо, що через повномасштабне вторгнення Росії в Україну Ломаченко повернувся додому та вступив до лав тероборони рідного Білгород-Дністровського. Василь відмовився від титульного бою проти Камбососа, який ще тоді володів титулами.
- Після чого Ломаченко таки виїхав за кордон та провів розігріваючий бій проти Джемейна Ортіса, якого переміг за суддівськими записками.
- Хейні розповідав, де може відбутись його бій проти Ломаченка. Наразі за поєдинок за абсолют претендують три арени – Madison Square Garden в Нью-Йорку, T-Mobile Arena в Лас-Вегасі і арена в Саудівській Аравії.