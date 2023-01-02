Бій Ломаченко – Хейні можуть перенести: чемпіон звинувачував українця у затягуванні часу

Бій за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі може буде відкладений на невизначений термін. Сторони Василя Ломаченка та Девіна Хейні ніяк не можуть дійти до спільної згоди.

Перемовини тривають вже декілька тижнів, але дати поєдинки досі немає. Все через те, що боксери розходяться у думці, коли ж провести поєдинок за абсолют у легкій вазі.

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Розходяться у думку про дату поєдинку

Хейні хоче побитись проти Ломаченка найближчими місяцями, з чим не погоджується Василь. Українець не проти повернутись на ринг у травні, адже хоче отримати додатковий час на підготовку до бою.

Раніше Хейні звинувачував українську сторону у тому, що вони спеціально затягують перемовини, щоб дати Ломаченку більше часу на підготовку.

Свої слова абсолютний чемпіон аргументував тим, що йому складно утримувати такий тривалий час вагу та залишатись у дивізіоні 135 фунтів. Американець готовий вийти на ринг проти українського боксера вже у березні 2023 року.

Наразі Ломаченко пробиває дно у своєму житті. Думки Василя не про бокс, а про Московський патріархат. Він вляпався у черговий скандал після того, як виклав дві частини звернення від архієрея Української православної церкви Московського патріархату митрополита Лонгіна.

Другий шанс для Ломаченка