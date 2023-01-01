Повномасштабна військова агресія Росії змінила ставлення багатьох громадян України до північного сусіда. Розбомблені росіянами міста, тисячі загилиблих мирних українців, здавалося, показали, ким є насправді народ РФ. Але це не про Василя Ломаченка.
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Стаховський назвав Ломаченка д*білом
Прославлений боксер продовжує захищати проросійських попів, і навіть публікувати їх провокативні заяви. На зашкварне відео Ломаченка відреагував колишній тенісист Сергій Стаховський.
"Яке щастя, що я маю зброю, і не треба боксувати з цим д*білом. Васю, боже тебе бережи, щоб я тебе не зустрів", – прокоментував Стаховський скандальне відео.
Коментар екстенісиста / скріншот з інстаграму Стаховського
На думку колишньої першої ракетки України, заявами Ломаченка повинні зайнятися українські спецслужби. Таку думку Стаховський опублікував у Twitter.
Василь Ломаченко... За тобою підвал плаче... Сподівайся на Бога, тому що в Україні тобі буде складно,
– написав Стаховський.
Зазначимо, що боксер з початку війни повернувся в Україну і навіть вступив до лав місцевої територіальної оборони. Заради захисту рідного міста від окупантів Ломаченко відмовився від поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу з Джорджем Камбососом.
Ломаченко на захисті московських попів
- Проте позбутися впливу московської церкви Василь не зумів.
- Не дивлячись на кричущі факти співпраці служителів УПЦ МП з окупантами, Ломаченко продовжує захищати цю філію ФСБ.
- Нещодавно на тлі обшуків у Лаврі Ломаченко виклав фото з процесу випікання проскури – маленького літургійного хліба.
- Також боксер публікував дві частини скандального інтерв'ю з Митрополитом Лукою, де той виправдовував війну Росії проти України.