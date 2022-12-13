Василь Ломаченко спробує відібрати звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі у Девіна Хейні. Американський боксер розлючений датою поєдинку, яку призначила Top Rank.

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Хейні: Чим довше я залишаюся у вазі, тим важче це зробити

Хейні впевнений, що перенесення двобою на кінець весни 2023 року зроблено для того, щоб дати Ломаченку більше шансів підготуватись до поєдинку. А таке перенесення стане перешкодою для Девіна. Хейні складно буде утримувати свою вагу аж до травня.

Абсолютний чемпіон світу закликає провести поєдинок проти українця у березні 2023 року.

Ці люди хочуть спробувати перенести мій наступний бій з Ломою на травень… знаючи, що чим довше я залишаюся у вазі, тим важче це зробити! Влаштуємо це лайно в березні!,

– написав Хейні.

Американець хоче провести двобій перед Рамаданом (22 березня – 20 квітня).

Нагадаємо, що це буде друга спроба Ломаченка стати абсолютним чемпіон світу. Перша спроба з гуркотом провалилась у поєдинку проти Теофімо Лопеса.