Василь Ломаченко спробує відібрати звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі у Девіна Хейні. Американський боксер розлючений датою поєдинку, яку призначила Top Rank.
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Хейні: Чим довше я залишаюся у вазі, тим важче це зробити
Хейні впевнений, що перенесення двобою на кінець весни 2023 року зроблено для того, щоб дати Ломаченку більше шансів підготуватись до поєдинку. А таке перенесення стане перешкодою для Девіна. Хейні складно буде утримувати свою вагу аж до травня.
Абсолютний чемпіон світу закликає провести поєдинок проти українця у березні 2023 року.
Ці люди хочуть спробувати перенести мій наступний бій з Ломою на травень… знаючи, що чим довше я залишаюся у вазі, тим важче це зробити! Влаштуємо це лайно в березні!,
– написав Хейні.
Американець хоче провести двобій перед Рамаданом (22 березня – 20 квітня).
Нагадаємо, що це буде друга спроба Ломаченка стати абсолютним чемпіон світу. Перша спроба з гуркотом провалилась у поєдинку проти Теофімо Лопеса.
- Тео вже у першому захисті титулу віддав пояси Джорджу Камбососу, але й австралієць не зміг захистити пояси у бою проти Хейні. Між боксерами вже навіть відбувся реванш, у якому теж сильнішим виявився Девін.
- Ломаченко 29 жовтня 2022 року провів перший двобій після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Василь переміг у12-раундовому поєдинку Джемейна Ортіса за рішенням суддів.