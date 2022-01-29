Ломаченко близький до бою із Камбососом: українець готовий піти на поступки

Команда абсолютного чемпіона у легкій вазі Джорджа Камбососа-молодшого (20-0, 10 КО) обговорює з компанією Top Rank угоду про поєдинок з ексчемпіоном світу у трьох дивізіонах Василем Ломаченком (16-2, 11 КО).

Повідомляється, що інший претендент, Девін Хейні, не може домовитися за фінансовими умовами, тоді як Ломаченко готовий втратити гроші, щоб отримати шанс завоювати титули, тому промоутери українця наблизилися до угоди.

До слова Знадобиться армія, – Камбосос жорстко відповів промоутеру про бій з Ломаченком

Щоправда, ще одним кандидатом називають Райана Гарсію. Популярний у США Гарсія може забезпечити Камбососу більше грошей за бій, а також становить меншу загрозу, ніж Ломаченко.

Бій із Ломаченком включатиме пункт про реванш. Камбосос вирішив не повторювати помилку Васі та Теофімо Лопеса, залишивши собі ще один шанс на випадок поразки.

Хейні – Камбосос – Ломаченко: що відомо