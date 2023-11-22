Титулований лижник виступив за повернення росіян до світового спорту

Срібний олімпійський призер з лижних гонок Еміль Іверсен сподівається, що росіяни зможуть якнайшвидше повернутися до світового спорту. Він заявив, що сподівається на швидкий мир.

Норвежець поділився думками про росіян, які не виступають на міжнародних змаганнях через вторгнення РФ в Україну.

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Іверсен: Сподіваюся настане мир, і росіяни зможуть повернутися

"Мотивувати себе без міжнародних стартів складно. Думаю, для росіян це матиме дуже негативний вплив.

Існує необхідність терміново покласти край війні. Звісно, не тільки через лижні гонки, для спорту це дуже негативно. І для російського лижного спорту це також дуже негативно. В останні роки вони були практично єдиними нашими конкурентами, тому очевидно, що це впливає на наш вид спорту.

Ми маємо сподіватися, що настане мир, і росіяни зможуть повернутися", – сказав Іверсен.

Що кажуть у МОК щодо повернення росіян