Норвежец поделился мнениями о россиянах, не выступающих на международных соревнованиях из-за вторжения РФ в Украину.

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Иверсен: Надеюсь, наступит мир, и россияне смогут вернуться

"Мотивировать себя без международных стартов сложно. Думаю, для россиян это окажет очень негативное влияние.

Существует необходимость срочно покончить с войной. Конечно, не только из-за лыжных гонок, для спорта это очень негативно. И для российского лыжного спорта это тоже очень отрицательно. В последние годы они были практически единственными нашими конкурентами, потому очевидно, что это влияет на наш вид спорта.

Мы должны надеяться, что наступит мир, и россияне смогут вернуться", – сказал Иверсен.

Что говорят в МОК о возвращении россиян