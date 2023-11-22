Норвежец поделился мнениями о россиянах, не выступающих на международных соревнованиях из-за вторжения РФ в Украину.
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Иверсен: Надеюсь, наступит мир, и россияне смогут вернуться
"Мотивировать себя без международных стартов сложно. Думаю, для россиян это окажет очень негативное влияние.
Существует необходимость срочно покончить с войной. Конечно, не только из-за лыжных гонок, для спорта это очень негативно. И для российского лыжного спорта это тоже очень отрицательно. В последние годы они были практически единственными нашими конкурентами, потому очевидно, что это влияет на наш вид спорта.
Мы должны надеяться, что наступит мир, и россияне смогут вернуться", – сказал Иверсен.
Что говорят в МОК о возвращении россиян
- Томас Бах недавно прокомментировал решение Исполкома МОК о приостановлении деятельности Олимпийского комитета России. Он заявил, что международные спортивные федерации должны автоматически приостановить деятельность своего члена-федерации из РФ. "Каждая международная федерация должна в каждом частном случае рассматривать ситуацию с учетом собственного устава", - добавил он.
- Международный олимпийский комитет призвал отменить Всемирные Игры Дружбы, которые в сентябре 2024 хочет провести Россия.