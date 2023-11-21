Тренер жіночої збірної України Микола Зоц відзначив, що на першому етапі Кубка IBU в Контіолахті олімпійська чемпіонка Сочі-2014 Олена Білосюк буде ділитися досвідом з молодшими спортсменками. Загалом у Фінляндію Україна відправиться у складі п'яти біатлоністок.

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Зоц: Білосюк допомагатиме юніоркам своїм досвідом

"На сьогоднішній день маємо розуміти, що у нас їде молода команда на Кубок IBU. На перший етап юніорки Ксенія Приходько, Олександра Меркушина, Олена Городна і Юлія Городна. Чотири юніорки і Олена Білосюк своїм досвідом буде допомагати", – сказав Зоц.

Щодо перспектив Білосюк, тренер додав, що вони залежатимуть безпосередньо від виступів на рівні Кубка IBU. І відзначив, що готовий включити біатлоністку до гонок Кубка світу вже на наступному етапі у Гохфільцені у разі, якщо вона покаже "гідний виступ" у Контіолахті.

"Перспективи Білосюк? Кожен старт, як ось зараз, у Контіолахті – як буде гідний виступ, то зможемо побачити її на Кубку світу", – додав тренер.

Перший етап Кубка IBU відбудеться з 30 листопада по 3 грудня. У програмі етапу – спринти, індивідуальні гонки та змішані естафети.