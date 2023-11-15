Міжнародний олімпійський комітет закликав скасувати Всесвітні Ігри Дружби, які у вересні 2024 року хоче провести Росія.
Дивіться також Президент МОК відповів, чи вплине відсторонення Олімпійського комітету РФ на інші федерації
У МОК засуджують дії Росії
Російський уряд звинувачує нас у недотриманні політичного нейтралітету. Водночас цей же уряд намагається організувати повністю політизований спортивний захід,
– сказав Бах.
Росія планує провести турнір, на якому буде представлено 27 видів спорту, включаючи баскетбол, бокс, легку атлетику, плавання, гімнастику, пляжний футбол. У Іграх зможуть взяти участь близько 10 тисяч спортсменів із 137 країн. Проведення Ігор намічено в Москві та Єкатеринбурзі.
Нагадаємо, що раніше Бах висловлював бажання повернути спортсменів з Росії та Білорусі до міжнародних змагань "заради об’єднання всього світу на Олімпійських іграх".
Бах нещодавно прокоментував рішення Виконкому МОК щодо призупинення діяльності Олімпійського комітету Росії. Він заявив, що міжнародні спортивні федерації повинні автоматично призупинити діяльність свого члена-федерацію з РФ. "Кожна міжнародна федерація має в кожному окремому випадку розглядати ситуацію з огляду на власний статут", – додав він.