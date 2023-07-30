Ліверпуль запропонував ПСЖ сенсаційну оренду Кіліана Мбаппе. Французький гранд може отримати значно меншу суму за зіркового виконавця, аніж пропонували парижанам.

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Використовують усі можливі методи

У Кіліана Мбаппе існує відразу декілька векторів розвитку його кар'єри. Найбільш вірогідним варіантом продовження футбольного шляху француза є мадридський Реал, який одобрив сам Мбаппе. Проте існує ще декілька колективів, які готові викрасти Кіліана із "полону" ПСЖ. Одним із таких "доблесних" клубів став англійський Ліверпуль, який знайшов неочікуваний шлях укласти угоду із зірковим виконавцем.

Діло в тому, що "мерсисайдців" запропонували французькому столичному колективу річну оренду іменитого форварда. Ліверпуль ж порівняно з Аль-Хілалем, який готовий викласти за Мбаппе 300 мільйонів євро, дає значно скромнішу суму. Та то француз може бути відкритий до переходу до стану "червоних", а от із саудитами Кіліан не хоче вести співпрацю, навіть взявши до уваги той факт, що Аль-Хілаль пропонує йому зарплатню в 700 мільйонів євро на рік. До того ж клуб із Саудівської Аравії пропонує Мбаппе контракт на сезон, після чого він зможе покинути команду задарма.

В Англії Кіліан може отримати свої привілеї. Француз має нагоду відіграти у Ліверпулі на правах оренди всього один сезон, а вже після завершення угоди вільним агентом поїхати в омріяний Реал, покинувши "золоту клітку" ПСЖ. Та от якщо для Мбаппе такий розвиток подій виглядає прекрасно, от поки не дуже зрозуміло, як такий сценарій буде відповідати інтересам парижан. Також варто відзначити, що мама Кіліана є щирою вболівальницею Ліверпуля, а сам Мбаппе кілька разів дуже позитивно відгукувався про "мерсисайдців".

До речі. Раніше повідомлялося, що у разі переходу Кіліана до Англійської Прем'єр-ліги, зірковий футболіст надасть перевагу трансферу саме у лондонський Арсенал, а не Ліверпуль.