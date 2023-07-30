Барселона – Реал 3:0

Голи: Дембеле, 15, Лопес, 85, Торрес 90+1

Місце у воротах Реала в Ель-Класіко під час американського турне зайняв Тібо Куртуа. Бельгієць вперше розпочав матч, а до цього володіння мадридців захищав українець Андрій Лунін. Тепер наш голкіпер зайняв більш звичне для себе місце – на лаві запасних "вершкових", повідомляє 24 Канал.

Цікаво Воротар збірної України дав "добро" на трансфер в Європу: залишилось домовитись із клубом

Вже на 15-й хвилині Куртуа вперше виймав м'яч із сітки власних воріт. Дембеле отримав м'яч на фланзі штрафного майданчика Реала та потужним ударом у дальній кут пробив Тібо – 1:0.

До перерви втрималась перевага "блаугранас" 1:0.

Мінімальний рахунок у матчі був до 85-ї хвилини, коли Марин відзначився надзвичайним голом з-за меж штрафного. Все почалось із помилки під час контролю м'яча від мадридців, які під пресингом віддали м'яч супернику. Його отримав Лопес та класним ударом сколихнув дев'ятку воріт Куртуа. Такі не беруться. Перевага Барселони була подвоєна 2:0.

Ще один гол у ворота бельгійського голкіпера Реала влетів на першій компенсованій до матчу хвилині. Коли Лопес класно закинув на Торреса, той майстерно перекинув Куртуа, який вийшов із воріт та другим дотиком вже у падінні відправив м'яч у вже порожні ворота гостей – 3:0.

На цьому погром мадридців був закінчений. Хоча команда Карло Анчелотті теж мали багато моментів забили, але жоден із них не реалізували. То тер Штеген був на місці, то "блаугранас" рятував каркас воріт.

Анчелотті слід задуматись, чи настільки Куртуа кращий за Луніна після цього матчу та ганебних помилок бельгійця.

Відеоогляд матчу Барселона – Реал

До слова. 3 серпня Реал зіграє проти туринського Ювентуса та закінчить цим матчем для себе турне у США.