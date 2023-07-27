Кіліан Мбаппе відмовляється переходити у Саудівську Аравію. Зірковий нападник вирішив, у якому клубі бажає продовжити свою кар'єру.

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Амбітні гравці на таку спокусу не ведуться

Сага довкола трансферу Кіліана Мбаппе все обростає новими чутками. Раніше делегація саудівського колективу Аль-Хілаля готувалась до зустрічі із французьким форвардом. Представники азійського клубу жадали домовитися із Мбаппе про контракт на один рік. а після його завершення Кіліан міг сміло перейти у будь-який інший колектив безкоштовно. Ба більше, Аль-Хілаль готовий був запропонувати французу заробітню плату у розмірі 700 мільйонів євро на рік. Для порівняння, Кріштіану Роналду отримує у Аль-Насрі близько 200 мільйонів євро, а Ліонелю Мессі Аль-Хілаль погодився платити 600 мільйонів, проте багаторазовий володар "Золотого м'яча" не клюнув на спокусу.

Шляхом аргентинця вирішив піти і Мбаппе. Кіліан не має наміру переходити у Саудівську Аравію за будь-який кошт, оскільки не хоче ставити хрест на своїй кар'єрі. Француз бажає грати на найвищому рівні та здобувати найпрестижніші трофеї. Єдиний клуб, до якого хоче перебратись зірковий нападник – це мадридський Реал, в якому він зможе реалізувати свої наміри. Раніше повідомлялося, якщо Мбаппе опиниться в АПЛ (низка англійських клубів зацікавлені у послугах Кіліана), то пріоритетним варіантом для нього є лондонський Арсенал.

Варто нагадати, що історія Мбаппе у ПСЖ, скоріше за все, добігла до всого кінця, оскільки він не відправився із столичним колективом у турне Японією, тому що не бажає продовжувати з парижанами контракт. Ба більше, ходять чутки, що ПСЖ виставив зіркового нападника на трансфер, бо той тренується з футболістами столичного клубу, які перебувають у даному статусі.

До речі. Саудівська Аравія все ж активно реалізовує свій план. Діло в тому, що азіати поставили собі за мету організувати трансфери зіркових футболістів, аби зробити саудівську першість більш прибавливою, що їм поки добре виходить.

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