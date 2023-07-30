Ливерпуль предложил ПСЖ сенсационную аренду Килиана Мбаппе. Французский гранд может получить значительно меньшую сумму звездного исполнителя, чем предлагали парижанам.

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Используют все возможные методы

У Килиана Мбаппе существует сразу несколько векторов развития его карьеры. Наиболее вероятным вариантом продолжения футбольного пути француза есть мадридский Реал, который одобрил сам Мбаппе. Однако существует еще несколько коллективов, готовых похитить Килиана из "плена" ПСЖ. Одним из таких "доблестных" клубов стал английский Ливерпуль, нашедший неожиданный путь заключить соглашение со звездным исполнителем.

Дело в том, что "мерсисайдцы" предложили французскому столичному коллективу годовую аренду именитого форварда. Ливерпуль же по сравнению с Аль-Хилалем, готовым выложить за Мбаппе 300 миллионов евро, дает гораздо более скромную сумму. Но француз может быть открыт к переходу к состоянию "красных", а вот с саудитами Килиан не хочет вести сотрудничество, даже приняв во внимание тот факт, что Аль-Хилаль предлагает ему зарплату в 700 миллионов евро в год. К тому же клуб из Саудовской Аравии предлагает Мбаппе контракт на сезон, после чего он сможет покинуть команду бесплатно.

В Англии Килиан может получить свои привилегии. Француз имеет возможность отыграть в Ливерпуле на правах аренды всего один сезон, а уже после завершения сделки свободным агентом уехать в желанный Реал, покинув "золотую клетку" ПСЖ. Но вот если для Мбаппе такое развитие событий выглядит прекрасно, пока не очень понятно, как такой сценарий будет отвечать интересам парижан. Также стоит отметить, что мама Килиана является искренней болельщицей Ливерпуля, а сам Мбаппе несколько раз очень положительно отзывался о "мерсисайдцах".

Кстати говоря. Ранее сообщалось, что в случае перехода Килиана в Английскую Премьер-лигу, звездный футболист предпочтет трансфер именно в лондонский Арсенал, а не Ливерпуль.