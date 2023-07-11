Кіліан Мбаппе може перейти у лондонський Арсенал. "Каноніри" – пріоритетний варіант для зіркового форварда у Англії.

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Сам вирішує, куди перейти

Чутки навколо трансферу Кіліана Мбаппе тільки заростають чимось новим, проте і розфарбовуються різними барвами. Французький форвард відмовив ПСЖ у продовженні контраку, який закінчується влітку 2024-го року. парижанам вигідніше цього року уже попрощатися з Мбаппе та продати його за якийсь кошт, аніж, що Кіліан покидав столицю Франції задарма у своєму статусі. ПСЖ усіма силами намагається вберегти зірку у своєму складі, уже навіть маніпулюючи моральними цінностями, проте, скоріше за все, Мбаппе виявиться невблаганним.

На Кіліана претендує в першу чергу мадридський Реал, куди француз мав перебратися ще минулого року, проте парижани в останній момент змогли спокусити форварда грошовитим контрактом. Та от терпець зірки уже зірвався та й сидіти у Франції йому набридло, тому "вершкові" знову включилися у боротьбу за Мбаппе. Скласти конкуренцію "королівському" клубу вирішив і Ліверпуль, який готовий запропонувати 200 мільйонів євро за іменитого форварда. Як виявилось, у європейських грандів появився ще один конкурент, якому сам Кіліан надає перевагу.

Мова йде про лондонський Арсенал, за який виступає лідер збірної України Олександр Зінченко. Кіліан Мбаппе все ж розглядає варіант переїзду в Англійську Прем'єр-лігу. Якби француз самовільно міг робити вибір, то він вважав за краще б перейти саме в Арсенал. Діло в тому, що Мбаппе імпонує, як будує команду Мікель Артета, а також ідея повернути "канонірам" колишню славу та трофеї. Однак у клубу навряд чи буде 200 мільйонів євро на трансфер француза, тому перехід може і затягнутися.

Нагадаємо. Арсенал втратив лідируючі позиції в АПЛ наприкінці сезону віддавши ініціативу в руки Манчестер Сіті, який згодом і виграв чемпіонат. Попри те, "каноніри" все ж змогли кваліфікуватись до Ліги чемпіонів, що головний тренер МанСіті Хосеп Гварідола назвав справжньою найважливішою перемогою.