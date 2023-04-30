Ліверпуль – Тоттенхем 4:3

Голи: Джонс, 3, Діас, 5, Салах, 15, Жота, 90+4 – Кейн, 39, Сон, 77, Рішарльсон, 90+3

Ліверпуль та Тоттенхем провели зустріч в рамках 34-го туру Англійської Прем'єр-ліги, переможцями з якої вийшли "мерсесайдці". Команди видали справді вогняний поєдинок, пише 24 Канал.

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Емоційні гойдалки

Обидва колектива ще плекають надію потрапити у зону Ліги чемпіонів, проте реалізувати це буде уже вкрай складно. З іншої сторони – англійським грандам варто думати за те, аби не опуститися хоча б зі зони Ліги Європи, оскільки такий розвиток подій є вкрай реалістичним.

Ліверпуль відразу ж продемонстрував Тоттенхему, що вони готові воювати за свою мету і ціль на полі. У першій 15 хвилин матчу "мерсисайдці" тричі відзначилися у ворота суперника. Тоттенхем уже не вперше "пливе" у стартові хвилини матчу, пропускаючи велику кількість голів. Джонс, Діас та Салах, який реалізував одинадцятиметровий удар, думали, що уже поставили жирну крапку у матчі, 3:0.

Та Тоттенхем, який відігруватися у подібних ситуаціях вміє, вкотре продемонстрував свій характер. Спершу Кейн самісінький опинився у карному майданчику суперника та акробатичним ударом вразив ворота "червоних". А згодом своє ім'я у "автори забитих голів" записав і Сон, який також впевнено реалізував свій момент та скоротив відставання у матчі, 3:2.

Проте найцікавіше команди приберегли на кінець матчу. На 90+3-ій хвилині зустрічі Рішарльсон відгукнувся на подачу зі штрафного удару та головою переправив м'яч у сітку воріт так, що у Аллісона не було жодного шансу свою команду врятувати. Та Ліверпуль не здався. На 90+7-ій хвилині голкіпер "мерсисайдців" вибив м'яч подалі від власних воріт, що і переросло у гол. Лукас необачно головою скинув м'яч прямо на хід Дієго Жоті, який своїм подарованим шансом скористався, 4:3.

Таким чином Ліверпуль вискочив на 5-е місце чемпіонату (56 очок у активі) відстаючи від зони ЛЧ на 7 балів. Тоттенхем ж опинився на 6-ій сходинці АПЛ (54 очка у активі). "Шпори" мають таку саму кількість залікових балів, як і Астон Вілла, яка посідає 7-у позицію чемпіонату, перебуваючи у зоні Ліги конференцій.

Відеоогляд матчу Ліверпуль – Тоттенхем: