Фулхем – Манчестер Сіті 1:2

Голи: Карлос Вінісіус, 15 – Голанд, 3, Альварес, 36

Фулхем та Манчестер Сіті провели зустріч в рамках 34-го туру Англійської Прем'єр-ліги, з якої переможцями вийшли "містяни". "Блакитні" зробили важливий крок до свого чергового англійського чемпіонства, пише 24 Канал.

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Борються за те, чого заслуговують

Колективи відразу ж відчули усю важливість даної зустрічі, тому й кинулися активно атакувати одне одного. Та от Манчестер Сіті виглядав переконливіше, що і вилилось у результат. Тім Рім відібрав м'яч у суперника в карному майданчику, проте з порушенням правил, таким чином "блакитні" й отримали нагоду пробити пенальті. На 3-ій хвилині зустрічі до м'яча підійшов Ерлінг Голанд, який впевнено реалізував момент, 0:1.

До речі, норвежець став першим гравцем АПЛ з 1931-го року, якому вдалося забити 50 голів за сезон в рамках турніру.

Та от Фулхем поступатися не бажав. Уже на 15-ій хвилині матчу на табло висвітився нічийний рахунок, а автором голу став став Карлос Вінісіус, який зорієнтувався у карному майданчику суперника після навісної передачі, яку головою підкорегував Гаррі Вілсон, 1:1.

Такий бойовий настрій не міг загаснути одразу, тому Манчестер Сіті вчергове скористався нагодою. Альварез на 36-ій хвилині матчу прийняв правильне рішення сильно пробити по воротам Фулхема з порядної дистанції. Аргентинський нападник не прогадав, оскільки м'яч залетів у дальню "дев'ять" воріт, а Бернд Лено тільки похитував головою, 1:2.

У другому таймі з голами діло вгамувалося, проте не з емоціями. "Дачники" билися так, ніби це вони боряться за чемпіонство, у МанСіті ж таких фантомних настроїв не було. На середині другого тайму Фулхем міг претендувати на пенальті, що могло перевернути ситуацію, проте арбітр вирішив, що "дачники" на це не заслуговують. До матчу арбітр компенсував 8 хвилин, та і це не завадило "блакитним" добитися свого.

Таким чином, Манчестер Сіті у непростій зустрічі вириває перемогу над Фулхемом та очолює турнірну таблицю АПЛ (76 очок у активі). "Містяни" мають над Арсеналом перевагу в 1 бал та ще й гру в запасі. Фулхем ж опинився на 10-ій сходинці АПЛ (45 очок у активі).

Відеоогляд матчу Фулхем – Манчестер Сіті: